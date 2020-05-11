إطلاق مبادرة “E_gym” لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية

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أطلقت وزارة الرياضة وبالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي، اليوم الأحد، مُبادرة جديدة تحمل عنوان “E_Gym” تهدف إلى تحفيز المجتمع لممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية عبر بوابة رقمية من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وذلك بالتزامن مع قرارات المملكة لتشجيع البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الخارجية.

وتتضمن المبادرة مسارين رئيسيين هما البث الرياضي العام على منصة “الانستقرام” والحصص الرياضية المخصصة على منصة زووم، حيث تهدف بوابة البث الرياضي العام إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من كافة شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح استفساراتهم عن عاداتهم الرياضية المنزلية، بحيث يُقدم لهم المدربين إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة، وذلك من خلال خدمة البث المباشر على حساب وزارة الرياضة على الإنستقرام.

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ومن المقرر أن يتم عقد حصتين توعويتين مع مدربين مختصين يوميًا في أوقات متفرقة ليُجيبا من خلالها على أسئلة الجمهور، فيما تتضمن الحصص الرياضية الرقمية أنشطة متنوعة تهدف إلى خلق تواصل فعّال بين أفراد المجتمع وعدد من المدربين المختصين في الرياضات المنزلية المختلفة، وتشجيع الممارسة الصحية للرياضة بحيث يتم عقد حصص إرشادية تدريبية من خلال تفعيل المنصة الرقمية “زووم”.

وسيتاح التسجيل في الحصص وحجز المقاعد مجانًا في كل حصة تدريبية رقمية، حيث سيتم إنجاز مجموعة وافرة من الحصص التدريبية الرقمية مع أسماء لامعة في مجال التدريب الرياضي في المملكة يوميًا ولمدة اثني عشر يومًا خلال أوقات متفرقة خلال اليوم كما أن مدة كل حصة ساعة تتمحور حول التدريب والإرشاد المباشر.

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل المبادرة والتسجيل في الحصص الرياضية الرقمية والتعرف على المدربين والمهارات التي يُجيدونها بالإضافة إلى جدول الحصص الرياضية عبر الرابط: www.egymksa.com

