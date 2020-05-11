شاهد.. وصول رحلة تقل مواطنين قادمين من بولندا إلى جدة

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وصلت اليوم (الإثنين)، رحلة قادمة من العاصمة البولندية وارسو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
ونشر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي على “تويتر”، صوراً توثّق لحظة وصول الرحلة..، واتخاذ الإجراءات الوقائية مع القادمين على متنها.
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