قضى نحو 30 عاماً في إمامة المسجد الحرام.. ماذا تعرف عن الشيخ سعود الشريم؟ (فيديو)

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة عن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم، والذي قضى نحو 30 عاماً في إمامة الحرم المكي.
ولد الشيخ سعود الشريم صاحب الصوت المميز والتلاوة الخاشعة في الرياض عام 1386 هـ (1967 م)، وحفظ القرآن وهو في المرحلة الثانوية، وتلقى العلم على يد عدد من المشايخ البارزين منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان.
تولى الإمامة للمرة الأولى عام 1406 هـ (1986 م) بأحد مساجد الرياض، ودرس في المعهد العالي للقضاء عام 1410 هـ (1990 م)، وفي عام 1412 هـ (1992 م) تولى الإمامة والخطابة في المسجد الحرام، وعين قاضياً في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عام 1413 هـ (1993 م).
كلف بالتدريس في المسجد الحرام عام 1414 هـ (1994 م)، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى عام 1416 هـ (1996 م).
عين وكيلاً لكلية الشريعة والشؤون العملية والدراسات العليا عام 1424 هـ (2004 م)، وعرف عنه رثاؤه للعلماء وكتابته القصائد المواكبة للأحداث.
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