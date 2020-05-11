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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 24 شعبان 1441هـ بمنع التجول على مدار 24 ساعة بمحافظتي ( صامطة والداير ) في منطقة جازان، فقد تقرر في ضوء توصيات الجهات الصحية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة ( صامطة ) وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 18 رمضان 1441هـ، واستمرار السماح لسكان المحافظة بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.





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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة “صامطة” من يوم غدٍ الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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