شاهد.. عجلان العجلان: ما تعلمته في جامعة البطحاء أعظم مما تعلمته في جامعة أدنبرة

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قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن ما تعلمه في جامعة البطحاء أعظم مما تعلمه في جامعة أدنبرة، حيث إنه كان بائع بسيط للمستلزمات الرجالية في سوق الديرة عام ١٩٩٠، ومن ثم صار رئيس الغرف التجارية بالمملكة عام ٢٠٢٠.
وفيما يتعلق بملف متضرري مان ديفان، أوضح خلال حواره في برنامج ” الليوان” أنه خسر 52 مليون في مان ديفان، مضيفا “تنازلت عن 82 قضية لوجه الله، لأننا تأذينا أكثر من الخسارة المادية “.
وأوضح العجلان أن المتعثرين في مشروع مان ديفان أهملوا محلاتهم، ولم يقوموا على تجارتهم بأنفسهم، وتركوها للعمالة!.
وتابع العجلان:” كل القروض اللي جت من بنك التسليف وصندوق تنمية الموارد البشرية راحت لشباب مان ديفان مباشرة، وما كنت آخذ منها شئ “.
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