انطلاق أكاديمية الشيخ محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

دشنت جمعية «خيركم» بجدة، الانطلاق الرسمي لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز لتعليم القرآن الكريم عن بعد، وذلك عبر خدماتها المجانية.

وقدّم رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، شكره للقائمين على أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي؛ لمشاركتهم الجمعية رسالتها في تعليم كتاب الله عبر تبني الأكاديمية تطبيقات وبرامج الحلقات الإلكترونية، ومجالس الإقراء والإجازة، ودورات تجويد أون لاين، والمقارئ الهاتفية وتطبيق «اتلوها صح» وجميعها تقدم خدماتها على مدار الساعة وبعدة لغات.

يذكر أن الأكاديمية قد حققت نجاحًا خلال الفترة التجريبية تحديدًا خلال 120 يومًا بتصحيح 88588 تلاوة وانضمام 2627 طالبًا وطالبة إلى الحلقات الإلكترونية، كما استطاع 7080 مستفيدًا من تعلم سورة الفاتحة، فيما تمكن 28 طالبًا من حفظ كتاب الله ونيل الإجازة القرآنية ولله الحمد.