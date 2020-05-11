

بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، عدم وجود إصابات بفيروس

وشددت الجمعية في بيان لها اليوم، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة بالإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع وكالة "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقها من انتشار فيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة والمية ومية، بعد الأنباء التي تناقلتها بيانات وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية عن إصابة لبنانيين شرق مدينة صيدا بالفيروس.

// انتهى //

12:09ت م

0033



بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية.وشددت الجمعية في بيان لها اليوم، على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين في عين الحلوة بالإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع وكالة "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية.وأعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقها من انتشار فيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة والمية ومية، بعد الأنباء التي تناقلتها بيانات وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية عن إصابة لبنانيين شرق مدينة صيدا بالفيروس.// انتهى //12:09ت م0033

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان: لا إصابات بفيروس كورونا داخل مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.