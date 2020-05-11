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شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. مقتل قائد عسكري موال لتركيا بنيران الجيش في طرابلس والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، مقتل قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا، محمد هنداوي، في محور عين زارة قرب طرابلس.
وأكدت الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة الليبية أنها استهدفت المدعو محمد هنداوي ضمن بدء تنفيذ عملية نوعية مع ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد بمحور عين زاره.
وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أن ميليشيات طرابلس قتلت نائب رئيس المخابرات في حكومة السراج عبد القادر التهامي.
وأشار المحجوب في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن التهامي تعرض للخطف من قبل ميليشيات النواصي في طرابلس، وقتل تحت التعذيب
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