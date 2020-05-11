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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. فايز المالكي عن المشاهير وحملة “فرجت”: كورونا كشفت البعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالفيديو.. فايز المالكي عن المشاهير وحملة “فرجت”: كورونا كشفت البعض
دعا الجمعيات الخيرية بضرورة عمل مبادرات جدية لخدمة المجتمع
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الفنان فايز المالكي عن خدمة “فرجت” ومدى مشاركة الجمعيات الخيرية ومشاهير السوشيال ميديا فيها.
وقال المالكي، في مداخلة مع برنامج “الراصد” على القناة “الإخبارية”، أن أزمة وباء “كورونا” المُستجد كشفت بعض الشخصيات أمام المجتمع.
وأضاف أن الناس يتوقعون بأنه هو من يسدد الأموال ويخرجها ولكن هناك لجنة “تراحم” تضم كافة الجهات وهي التي تتولى هذا الأمر، وأنه مجرد وسيط خير.
وأضاف أن حملة دعم أسر السجناء التي جرى إطلاقها مؤخراً من أجل المساعدة في دفع الإيجار والكهرباء وتقديم السلال الغذائية وكسوة العيد لتلك الأسر وصلت إلى 11 أو 12 مليونا في وقت قصير.
ووجه المالكي رسالة إلى الجمعيات الخيرية بضرورة عمل مبادرات جدية لخدمة المجتمع، قائلاً: “إذا لم تنتجوا اقفلوا الجمعيات وخلوا الناس تشوف شغلها، وردة الفعل على مواقع التواصل تقول أين الجمعيات الخيرية لم نر منها شيئا”.
ودعا المالكي مشاهير السوشيال ميديا بالعمل في دعم الخير، مضيفاً: “يا مشاهير السوشيال ميديا ليس كل شيء بالتفاخر والملابس لا بد أن تكون هناك خدمة ومسؤولية اجتماعية ووجه دورك في دعم الخير، وبعض الأسماء في أزمة كورونا انكشفت وآخرون ثبتوا على مواقفهم”.
فيما عبر مستفيدون من خدمة “فرجت” عن سعادتهم بما قدمته لهم، حيث عرض أحدهم أزمته والتي كانت ديونا بمبلغ 86 ألف ريال، لكن بعد خمسة شهور من تسجيله بالخدمة تم سدادها وأخلي سبيله.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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