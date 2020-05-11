زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب منطقة وادي الأردن

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر منطقة وادي الأردن اليوم ، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.

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وأوضح مرصد الزلازل الأردني، أن الزلزال وقع على بعد 24 كلم غرب مدينة إربد شمال البلاد.

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