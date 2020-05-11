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شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب منطقة وادي الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب منطقة وادي الأردن
متابعات الخليج 365 - واس
ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر منطقة وادي الأردن اليوم ، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.
وأوضح مرصد الزلازل الأردني، أن الزلزال وقع على بعد 24 كلم غرب مدينة إربد شمال البلاد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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