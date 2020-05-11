شكرا لقرائتكم تغريم 80 منشأة خالفت القرارات الاحترازية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-11 تغريم 80 منشأة خالفت القرارات الاحترازية في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أغلقت أمانة منطقة الرياض، خلال الـ72 ساعة الماضية، 80 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الأمانة أنه تم تطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المنشآت المخالفة، وإحالة ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغريم 80 منشأة خالفت القرارات الاحترازية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.