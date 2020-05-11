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شكرا لقرائتكم التجارة: نراقب تطبيق أسعار الوقود وندعو للإبلاغ عن المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة: نراقب تطبيق أسعار الوقود وندعو للإبلاغ عن المخالفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين.
وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك: 1900 ????.
يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت بالأمس مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مايو.
وجاءت أسعار البنزين لشهر مايو كما يلي:
بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بدلًا من 1.31 ريال لكل لتر.
بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بدلًا من 1.47 ريال لكل لتر.
وكانت أرامكو أوضحت أن مراجعة أسعار البنزين تتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم العمل بأسعار البنزين الجديدة في اليوم التالي للمراجعة.
وكانت الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك اجتمعت قبل أسابيع برئاسة المملكة مع عدد من كبار المنتجين خارج أوبك لبحث ضبط أسعار النفط العالمية بعد التراجع الشديد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا بعد تراجع الطلب على النفط بتأثير جائحة كورونا على مستوى العالم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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