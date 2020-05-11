الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع جديد للإصابات في البلاد.

وكانت الصين قد سجلت أمس 14 إصابة في أول زيادة من رقمين في 10 أيام.

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وكانت السلطات الصحية قد حثت المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية وطلب المشورة الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب.

وسجلت الصين حتى الآن ما مجموعة 4 آلاف و633 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82 ألفاً و918 حالة إصابة بكوفيدـ.19.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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