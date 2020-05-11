- 1/3
- 2/3
- 3/3
لَقِيَ 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفهم، كما أصيب 15 آخرون بجروح، في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن البحرية الإيرانية قولها: إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان، أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".
وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني؛ فإن السفينة الحربية "ضُربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة.
وأضاف التلفزيون أن السفينة قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".
وكانت وكالة "فارس" للأنباء قد قالت: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنّعة محليًّا، وانضمت لأسطول البحرية في 2018؛ لافتة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليًّا".إيران
إيران.. 19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة حادث "صاروخ السفينة الحربية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-11
لَقِيَ 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفهم، كما أصيب 15 آخرون بجروح، في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن البحرية الإيرانية قولها: إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان، أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".
وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني؛ فإن السفينة الحربية "ضُربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة.
وأضاف التلفزيون أن السفينة قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".
وكانت وكالة "فارس" للأنباء قد قالت: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنّعة محليًّا، وانضمت لأسطول البحرية في 2018؛ لافتة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليًّا".
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:51 AM
قالت: قُصفت بعدما تحركت لنقل هدف نحو وجهته دون ترك مسافة كافية
لَقِيَ 19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية حتفهم، كما أصيب 15 آخرون بجروح، في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن البحرية الإيرانية قولها: إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان، أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد".
وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن التلفزيون الإيراني؛ فإن السفينة الحربية "ضُربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة.
وأضاف التلفزيون أن السفينة قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".
وكانت وكالة "فارس" للأنباء قد قالت: إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك، وهي سفينة حربية مصنّعة محليًّا، وانضمت لأسطول البحرية في 2018؛ لافتة إلى أن ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليًّا".
، إيران.. 19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة حادث "صاروخ السفينة الحربية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. 19 قتيلًا و15 جريحًا حصيلة حادث "صاروخ السفينة الحربية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.