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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد النيجر
النيجر تعلن: تمديد عزل العاصمة لمدة أسبوعين لمواجهة كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-11
أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:22 AM
أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس؛ وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قد بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.
، النيجر تعلن: تمديد عزل العاصمة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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