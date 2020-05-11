، "الراجحي" يرفع شكره للملك على توجيهه بصرف 1.850 مليار ريال لمستفيدي الضمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: معونة كريمة تأتي حرصًا على تقديم كل ما من شأنه سد احتياجات هذه الفئة الغالية

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- حيث وجّه بصرف مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع؛ على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وقال المهندس الراجحي: أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي ونيابة عن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه اللفتة الكريمة، وأدعو المولى أن يُديم على خادم الحرمين الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.

واختتم المهندس الراجحي شكره قائلًا: إن هذه المعونة الكريمة تأتي حرصًا من ملكنا -أطال الله في عمره- على تقديم كل ما من شأنه سد احتياجات هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهي ليست بمستغرَبة على ملك يولي شعبه كل عنايته واهتمامه.أحمد بن سليمان الراجحي