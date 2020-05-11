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أوقفت وزارة الإسكان، مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي، وذلك للطلبات الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين 18 رمضان 1441هـ، الموافق ١١ / ٥ /٢٠٢٠.
وأشار المركز الموحد للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان، إلى أن مَن الخليج 365 له إبرام العقد قبل ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ م، لا يشمله الإيقاف.
جاء ذلك خلال رد "العناية بالمستفيدين" بوزارة الإسكان، على سؤال أحد المتابعين عمّا تمّ تداوله حول إيقاف دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي البالغ 140 ألف ريال.وزارة الإسكان
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 10:48 AM
إجابة من مركز العناية بالمستفيدين بوزارة الإسكان لسؤال أحد المتابعين
أوقفت وزارة الإسكان، مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي، وذلك للطلبات الجديدة اعتباراً من اليوم الإثنين 18 رمضان 1441هـ، الموافق ١١ / ٥ /٢٠٢٠.
وأشار المركز الموحد للعناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان، إلى أن مَن الخليج 365 له إبرام العقد قبل ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ م، لا يشمله الإيقاف.
جاء ذلك خلال رد "العناية بالمستفيدين" بوزارة الإسكان، على سؤال أحد المتابعين عمّا تمّ تداوله حول إيقاف دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي البالغ 140 ألف ريال.
، للطلبات الجديدة وبدءاً من اليوم.. إيقاف دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي ،
المصدر : الخليج 365
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