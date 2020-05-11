شكرا لمتابعة خبر عن تعافي أصغر مصابي نجران ومغادرته للعزل الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تعافى أصغر المصابين بالفيروس المستجد في منطقة نجران، الذي يبلغ من العمر عام و5 أشهر، كما غادر العزل الصحي؛ حيث نال احتفاء بالغ من قبل الكادر الصحي عند وداعه وتقديم الهدايا له.

وأوضح والد الطفل، أن ابنه أصيب حينما قدم عم زوجته من مكة المكرمة بغرض الإقامة في نجران لفترة معينة وبعد أيام لوحظ عليه بعض الإعياء مع ارتفاع بدرجة الحرارة وكحة متواصلة، لافتًا إلى أنه بعد مرور ثلاثة أيام توجه به لمركز صحي في حي الضباط، ومن ثم تم إحالة الحالة إلى مستشفى الملك خالد.

وأكد أنه تم الكشف عليه وتبين أنه مصاب بالفيروس؛ فيما تواصلت الجهات الصحية معه وأخبرته بضرورة إجراء الفحوص عليه وعلى زوجته الحامل وابنه، ليشير إلى أن النتائج أظهرت إصابة كل العائلة بالفيروس.