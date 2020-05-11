شكرا لمتابعة خبر عن سحب معقمات وإحالة 22 من مصنعيها إلى الجهات المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 22 من مصنعي ووكلاء معقمات جل لليدين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مع إلزامهم بسحب المعقمات من الأسواق؛ بسبب وجود مخالفات.

وحلّلت الهيئة، عينات من معقمات اليدين المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات منئ 6 رجب وحتى 30 شعبان وأثبتت العينات احتواءها على مواد كحولية.

وتتمثل الأسباب التي دعت الهيئة إلى سحب وإيقاف المستحضرات، في: احتواء عدد منها على مادة الميثانول بنسبة أعلى من الحد المسموح به، أو كمية المادة الكحولية المعقمة الإيثانول والمادة الكحولية المعقمة الإيزوبروبانول أقل من الحد المسموح به، فضلًا عن عدم إدراجها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.