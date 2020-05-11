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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: سحب ركامية منفردة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أنه قد تتكون سحب ركامية منفردة على بعض المناطق.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم (قد) تتشكل السحب الركامية المنفردة وقد ينزل منها أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: مكة، القصيم، وشمال الرياض، وربما أجزاء من مرتفعات السروات. . هذا والله أعلم " .
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