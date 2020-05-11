شكرا لمتابعة خبر عن بلدية خميس مشيط تغلق عدد من المحطات بهدف تطوير وتحسين خدماتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن لائحة تأهيل محطات الوقود التي اقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المرحلة الاولى ومن خلال برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تنفذه بلدية خميس مشيط اوضح سعادة بلدية خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أن البلدية اغلقت عدد من المحطات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاكّها من قبل اللجنة ‏ ‏بهدف متابعة وتحسين ‏محطات الوقود القائمة وتطويرها.

وأضاف الشهراني أن البلدية مستمرة في متابعة المحطات التي تقع في نطاقها ‏وذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين و بجودة عالية‏ ‏مبيناً أن خدمات‏ المحطات ومراكز الخدمة اصبحت تكاملية بحيث يتم تطوير كافة الجوانب في آن واحد دون اغفال اي جانب على حساب جانب اخر مؤكداً ان كثير من المواطنين ‏سواءاً المقيمين او المسافرين تتجاوز اهتمامتهم عملية التزود بالوقود الى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياة والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها.

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