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ماذا كان يُمكن أن يحل بإقتصادنا في أزمة كورونا لو أنه لم نقم بإصلاحات 2015؟

السؤال أعلاه، مرعب إلى درجة كبيرة جدًا

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باختصار، ولتعرفوا أن إصلاحاتنا الإقتصادية في 2015 سبقت الزمن، وجنبتنا كارثة كبرى كان ممكن أن تشهر معها السعودية إفلاسها.. فتخيلوا التالي:

???? لو أننا لا زلنا بإعتماديتنا الكاملة على النفط؟

???? لو أننا لم نضع خطة لمضاعفة إيراداتنا غير البترولية؟

???? لو أننا لم نركز على الإستثمارات التقنية ذات المستقبل الواعد؟

???? لو أننا لم نوطن صناعاتنا العسكرية ونرفع المحتوى المحلي بنسبة ٥٠٪؜؟

???? لو أننا لم نصلح الإقتصاد و نسترد أموال الفساد؟

???? لو أننا لم نصنع قطاعًا سياحيًا وترفيهيًا واعدًا؟

تخيلوا.. لو أننا لم نفعل أي من تلك ، ثم حلت كارثة كورونا بتداعياتها الإقتصادية والنفط دون حاجز ١٠ دولارات!!

ماذا كان يمكن أن يحل بإقتصادنا؟؟ كانت النتيجة الإفلاس

