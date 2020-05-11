مايكروسوفت تطلق تطبيق Surface Audio لسماعات Surface Earbuds و Headphones 2

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أعلنت مايكروسوفت عن إطلاقها لتطبيقها الجديد Surface Audio والخاص بسمّاعاتها Surface Earbuds و Surface Headphones 2، والذي عند تحميله ستُقدّم لك واجهته الرئيسية نظرة عامة سريعة على حالة سماعات الرأس من خلال عرض مستوى الصوت وإلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى حالة شحن البطارية مع الإشارة الوقت المتبقي لها.
كما ويُوجّه التطبيق المستخدم في عملية إقران سماعات الرأس ويسمح بالاستفادة إلى أقصى حد من المنتجين الصوتيين من خلال السماح للمستخدم بتحديث البرامج الثابتة للسماعات وعرض معلومات الجهاز وتعديلها وتخصيص الإعدادات وضبط المعادل للحصول على الصوت المطلوب والمناسب لكل شخص.
أيضًا، يتيح لك التطبيق التحكم في الأجهزة المتصلة وتغيير اللغة واستعادة ضبط المصنع للسماعات..، وحتى مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية وإرسال الملاحظات إلى مايكروسوفت نفسها.
أخيرًا، يتوفر التطبيق لنظام أندرويد مجانًا بدون عمليات شراء داخلية، ويكفي للتثبيت بأن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.4 فأحدث.
تحميل تطبيق Surface Audio على أندرويد.
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