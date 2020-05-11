كنّا نتوقعها قرارات مؤلمة جدًا ولكن؟ أخطأ الإقتصاديون وخاب المتشائمون

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القرارات الاقتصادية التي صدرت قبل قليل، خالفت كل توقعات الاقتصاديين وجاءت عكس ما كان يتوقع غالبية المتشائمين، بما في ذلك توقع وزير المالية نفسه الذي قال ما نصه “نحن نواجه أزمة غير مسبوقة ومعقدة وقد تكون قراراتنا مؤلمة!”

اليوم، أعلنت الحكومة عن قراراتها، وجاءت أخف وطأة من كل السيناريوهات المتشائمة، فلا *خفض للعلاوات أو لرواتب الموظفين، ولا رفع لأسعار الوقود، ولا فرض لضريبة الدخل..

الكثيرون توقعوا الأسوأ، ولكن الدولة عالجت الأزمة بحكمة لا تضر المواطن ولا تؤثر على مسار التنمية ????????

*سمعًا وطاعة*

*في السراء والضراء*????????????

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???? تغنينا باجراءات قيادتنا ورفعنا رؤسنا بهم كثيرًا ????????

ولأن الرهان علينا الآن..

فقد حان دورنا لنرد

*جميلهم وإحسانهم وإلطافهم بنا* ????????

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*إقرار مواطن سعودي*????????????

أقر أنا المواطن/

أني لن أنسى فضل بلادي ما حييت ???? وأن أكون مواطنًا واعي ومستعد لدعم كافة قرارات حكومة المملكة العربية السعودية ????????

???? *وأنني معها دائمًا في السراء والضراء*

???? *انشروووووها وخلونا نثبت وعينا للعالم* ????

