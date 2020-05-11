فيديو يرصد هروب 3 شبان مخالفين لمنع التجول من دورية أمنية

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وثّقت كاميرا مراقبة لحظة هروب 3 شبان من مطاردة دورية أمنية، لمخالتهم قرار منع التجول في إحدى مناطق المملكة.

وأظهر الفيديو الشبان الثلاثة وهم يوقِفون السيارة التي كانوا يتجولون بها أمام إحدى المنازل ويهرولون إلى داخله، هرباً من مطاردة الدورية لهم.





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