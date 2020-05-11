السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب سواحل شرق اليابان



طوكيو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق اليابان اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" شمالي طوكيو وعلى عمق 50 كيلومترا.

ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

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09:47ت م

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