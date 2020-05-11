السعودية اليوم / الصين تسجل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بكين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وكانت الصين قد سجلت أمس 14 اصابة في أول زيادة من رقمين في 10 أيام.

وكانت السلطات الصحية قد حثت المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية وطلب المشورة الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب.

وسجلت الصين حتى الأن ما مجموعه 4 آلاف و 633 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82 ألفا و918 حالة إصابة بكوفيدـ.19 .

// انتهى //

06:57ت م

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بكين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع جديد للاصابات في البلاد .وكانت الصين قد سجلت أمس 14 اصابة في أول زيادة من رقمين في 10 أيام.وكانت السلطات الصحية قد حثت المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية وطلب المشورة الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب.وسجلت الصين حتى الأن ما مجموعه 4 آلاف و 633 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82 ألفا و918 حالة إصابة بكوفيدـ.19 .// انتهى //06:57ت م0010

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