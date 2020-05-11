السعودية اليوم / تونس لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية انه يم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات بقي في حدود1032 حالة مؤكدة، وذلك اثر القيام بـ 32818 تحليلًا مخبريًا. وتماثلت 700 حالة للشفاء، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 45 حالة.

// انتهى //

06:46ت م

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تونس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية انه يم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك لأول مرة منذ ظهور هذا الوباء في تونس في بداية شهر مارس الماضي.وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات بقي في حدود1032 حالة مؤكدة، وذلك اثر القيام بـ 32818 تحليلًا مخبريًا. وتماثلت 700 حالة للشفاء، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 45 حالة.// انتهى //06:46ت م0005

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