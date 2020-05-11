السعودية اليوم / 357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.

// انتهى //

06:45ت م

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برلين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 357 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575 حالة.كما ارتفع عدد حالات الوفاة 22 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7417 حالة.// انتهى //06:45ت م0004

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