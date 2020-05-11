السعودية اليوم / السلطات النيجرية تمدد عزل العاصمة لمواجهة انتشار كورونا



نيامي 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس، وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس

وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.

// انتهى //

06:45ت م

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نيامي 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات النيجرية عن تمديد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءًا من أمس، وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت الحكومة النيجرية قد أعلنت عزل نيامي عن باقي مناطق البلاد، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.وكانت آخر حصيلة معلنة في النيجر لعدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 781 حالة مؤكدة، بينها 42 حالة وفاة.// انتهى //06:45ت م0003

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