شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات: إيقاف ترخيص محطات الوقود غير الملتزمة بعرض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الشوؤن البلدية والقروية على ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقاً للاشتراطات في محطات الوقود؛ لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة. ودعت المستفيدين للإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم "940" ويأتي ذلك تعزيزًا للشفافية والوضوح ومواكبة للمراجعة الشهرية لأسعار البنزين.

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