السعودية .. أسعار البنزين الجديدة تنخفض 50%

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 11 مايو 2020 08:28 صباحاً - أعلنت أرامكو السعودية تطبيق أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 18 رمضان 1441 الموافق 11 مايو 2020، والتي أظهرت انخفاضاً يصل إلى حوالي 50% خلال شهر مايو الحالي.

وبلغت الأسعار المحدثة كالآتي:

– بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بانخفاض 49% عن الشهر السابق.

Advertisements

بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بانخفاض 44% عن الشهر السابق.

وذكرت أرامكو وفق وكالة الأنباء السعودية، أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

كما أوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وقالت إنه يمكن لملاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels.