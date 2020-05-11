، 3051 اختراقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار باليمن.. إرهاب الميليشيا الإيرانية يتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة والصواريخ الباليستية

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جرائمها في الأراضي اليمنية بحق المدنيين، إذ بلغت خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي أعلنته قوات التحالف أكثر من ثلاثة آلاف اختراق حتى اليوم.

وتفصيلاً، يأتي عدم التزام الحوثي بوقف إطلاق النار الذي أعلنته قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، تأكيدًا لمواصلة خياناتها وغدرها الذي تجسد كثيرًا من بينها اتفاقات دماج وعمران وقبائل أرحب، وكذلك أشهرها الاتفاقيات مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والذي انقلبت عليه وقتلته غدرًا.

ومنذ تاريخ نشأتها لم تلتزم الميليشيا الحوثية تلك العهود والمواثيق مع الحكومات اليمنية والقبائل وحتى على المستوى الأممي.

وفي ظل جائحة كورونا رفضت الميليشيات الحوثية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف لدوافع إنسانية، وواصلت الميليشيات جرائمها واختراقاتها، حيث أعلنت قوات التحالف عن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار للـ٢٤ ساعة الماضية إذ بلغت (١٣٩) اختراقًا ليصل الإجمالي منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى اليوم (٣٠٥١) اختراقًا.

وشملت الاختراقات الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وأكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات معلنًا استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.