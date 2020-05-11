شكرا لمتابعة خبر عن معاقبة منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الزكاة والدخل، عن توقيع عقوبة على منشأة خالفت نظام ضريبة القيمة المضافة.
وجاء ذلك على خلفية، توثيق مواطن لمقطع فيديو عرض خلاله فاتورة لإحدى منشآت الخضار والفاكهة، وذكر أن المنشأة قامت بتغيير مبلغ الفاتورة إلى مبلغ مختلف تماماً عن الحقيقي بغرض إخفاء بعض المعلومات.
وأكدت الهيئة أنه ثبت قيام المنشأة بمخالفة بعض أحكام النظام، الأمر الذي تطلب إيقاع العقوبة اللازمة.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين التحقق مما إذا كانت المنشأة مُسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وكذلك الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة للهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
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