شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: قرارات وزارة المالية " مؤقتة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على القرارات الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الاثنين، مؤكدًا أنها مؤقتة.
وقال الأمير سطام: " يجب أن ندرك أن قرارات وزير المالية ضرورية وهي خطوة إستباقية ومؤقتة خاصة مع الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا " .
وأضاف: " نحن سنقف مع وطننا في الرخاء والشدة حتى نتجاوز هذه الأزمة وبإذن الله سنعود أقوى وسيكون القادم أفضل " .
يذكر أن قرارت وزير المالية شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو.
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