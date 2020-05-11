السعودية | التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التقاعد: إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية في شهر أبريل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 5:05 صباحًا, 11 مايو 2020 م
المناطق -الرياض
سعت المؤسسة العامة للتقاعد خلال شهر أبريل إلى رفع فاعليتها وجاهزيتها على مستوى القطاعات والإدارات كافة في إطار العمل ” عن بعد ” لتنفيذ خدمات واحتياجات عملائها ومن أبرزها تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر عن موعده الأصلي لأكثر من مليون متقاعد ومستفيد وبأكثر من7 مليارات ريال نظراً لتزامن موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك، علاوةً على ظروف الجائحة.
وقد كشف تقرير الآداء عن زيادة حجم تفاعل عملاء التقاعد مع منتجات المؤسسة التقنية ورصدت تقنيات التحليل الإلكتروني التابعة للمؤسسة زيارة أكثر من 400 ألف متصفح لبوابة الخدمات الإلكترونية و 8500 تحميل لتطبيق المؤسسة، وتسجيل 6500 مستخدم جديد للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة.
وأوضحت الإحصائيات إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة، وقد اشتملت الخدمات المقدمة لعملاء التقاعد في شهر أبريل على إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية، وإصدار أكثر من 50 ألف خطاب تعريفي للمعاش و 14 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، كما استقبل مركز الاتصال الموحد أكثر من 30 ألف اتصال.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد فعلت “خطة استمرارية العمل” بنجاح منذ الساعات الأولى من العمل عن بعد، ما ساعدها على خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين بفاعلية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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