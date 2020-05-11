السعودية | الملك سلمان يأمر بصرف 1,850 مليون ريال معونة رمضان

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يأمر بصرف 1,850 مليون ريال معونة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف 1850 مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وتأتي هذه الأوامر حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.