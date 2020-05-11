شكرا لمتابعة خبر عن الإسكان: إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي للطلبات الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، أنه تم إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي للطلبات الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يشمل الإيقاف من سبق له إبرام العقد.

وجاء ذلك خلال رد " برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان " على استفسار مواطن، حول كيفية استلام دفعة الدعم للعسكريين.

وقال البرنامج في رده عبر الحساب الرسمي: " تم إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ ١١/٥/٢٠٢٠ علماً ان من سبق له ابرام العقد قبل التاريخ المذكور لايشمله الايقاف " .