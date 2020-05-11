شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني عن تغيير المكياج لملامح المرأة: يجوز استرجاع المهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الشيخ عادل الكلباني، على استفسار أحد الأشخاص، حول جواز استرجاع المهر.

وكان شخص قد أرسل صورة لامرأة قبل وضع مستحضرات التجميل، وصورة أخرى لها بعد " المكياج " ،وقد أظهرت فرقا كبيرا في الشكل، سائلا الكلباني: " هل يجوز في مثل هذي الحالة استرجاع المهر؟ " .

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وأجاب الشيخ الكلباني في رد مقتضب على السؤال : " بل يجب " .

ورد آخر بأنه: " يحق له استرجاع المبلغ ويطلب تعويض، وأن هذه الحالة تندرج تحت مكافحة الغش ويعاقب صاحب الصالون " .