شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يوجه بصرف 850ر1 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 850ر1 مليار ريال (مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.