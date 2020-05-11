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المحطات ملزمة بعرض أسعار البنزين على الشاشات وهنا طريقة الإبلاغ عن المخالفات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهدت أسعار البنزين لشهر مايو انخفاضًا، بعد تطبيق الأسعار المحدّثة، والتي ستطبق بدءًا من اليوم 18 رمضان.

وتلزم محطات الوقود بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية للبنزين.

وعلى المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات تجارية.

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