شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العجلان: تنازلت عن 82 قضية لوجه الله في أزمة مان ديفان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، فتح ملف متضرري مان ديفان، إنه خسر 52 مليون في مان ديفان.

وأضاف العجلان خلال حواره في برنامج " الليوان":" تنازلت عن 82 قضية لوجه الله، لأننا تأذينا أكثر من الخسارة المادية ".

وأوضح العجلان أن المتعثرين في مشروع مان ديفان أهملوا محلاتهم، ولم يقوموا على تجارتهم بأنفسهم، وتركوها للعمالة!.

وتابع العجلان:" كل القروض اللي جت من بنك التسليف وصندوق تنمية الموارد البشرية راحت لشباب مان ديفان مباشرة، وما كنت آخذ منها شئ ".