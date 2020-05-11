مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1441/9/18 هـ الموافق 2020/05/11 م واس

الأحد 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

05:56ت م

0265



www.spa.gov.sa/2084887 الأحد 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس05:56ت م0265

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.