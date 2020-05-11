السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1850 مليون ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي



الرياض 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 1850 مليون ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.

// انتهى //

03:31ت م

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