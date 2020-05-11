

نجران 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسمه واسم أهالي المنطقة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- على ما تحظى به المنطقة من عناية واهتمام لتعزيز التنمية واستدامتها، خدمة وتحقيقًا لتطلعات الأهالي الكرام.

جاء ذلك في تصريح لسموه عقب اجتماع أمراء المناطق السابع والعشرين ، عبر الاتصال المرئي، إذ نوّه سمو أمير منطقة نجران بما يجسّده الاجتماع السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق من حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على تحقيق التنمية، وتطوير منظومة العمل الحكومي، في سبيل إحاطة المواطن الكريم بأمثل الخدمات، لا سيما ذلك اليوم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أهمية الموضوعات التي جرى طرحها ومناقشتها في الاجتماع ، التي تنصب جميعها في صون أمن المجتمع وسلامته، والتيسير أكثر على المواطن والمقيم عبر حزمة من الخدمات النوعية.

وفي ختام تصريح سموه دعا الله أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يديم عليه وعلى شعبه العظيم الأمن والأمان والخير الوفير.

// انتهى //

03:19ت م

0254





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران ينوّه بأهمية اجتماع أمراء المناطق في تعزيز التنمية وتطوير منظومة العمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.