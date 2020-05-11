السعودية اليوم / أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي السابع والعشرين



الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

عقد أصحاب السمو أمراء المناطق اليوم، اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد .

وفي بداية الاجتماع رفع سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي تناولت الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بإمارات المناطق، والارتقاء بمنظومة الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .

وفي ختام الاجتماع انتهى أصحاب السمو إلى عدة توصيات تمهيدًا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

// انتهى //

03:04ت م

0250



الرياض 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسعقد أصحاب السمو أمراء المناطق اليوم، اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد .وفي بداية الاجتماع رفع سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على مايلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية كريمة، وماتلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية من اهتمام ودعم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين .وقد جرى خلال الاجتماع بحث أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي تناولت الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بإمارات المناطق، والارتقاء بمنظومة الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة .وفي ختام الاجتماع انتهى أصحاب السمو إلى عدة توصيات تمهيدًا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.// انتهى //03:04ت م0250

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