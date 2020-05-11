السعودية اليوم / شرطة القصيم : القبض على قائد مركبة تعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة



بريدة 17 رمضان 1441 ه‍ـ الموافق 10 مايو 2020 م

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله - من القبض على قائد مركبة، قام عمداً بصدم جهاز رصد آلي على أحد الطرق في المنطقة ، وتوثيق لحظة فعله الإجرامي بإتلاف الممتلكات العامة، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

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02:44ت م

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