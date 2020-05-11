السعودية اليوم / تسجيل أكثر من 62 ألف حالة إصابة بكورونا في إفريقيا



أديس أبابا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

سجلت دول القارة الإفريقية 62 ألفًا و 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث لحصيلة الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية اليوم أنه من بين دول القارة الأكثر تأثرًا بالفيروس جمهورية جنوب إفريقيا، حيث ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى 9420 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بها 186حالة، مقابل 3983 حالة شفاء.

وجاءت في المركز الثاني مصر بـ 8964 إصابة مؤكدة، منها 514 وفاة، و 2002 حالة تماثلت للشفاء.

// انتهى //

02:31ت م

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أديس أبابا 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجلت دول القارة الإفريقية 62 ألفًا و 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، من بينها 21 ألفًا و 738 حالة شفاء، و 2234 حالة وفاة، منذ ظهور الفيروس في شهر ديسمبر الماضي.وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث لحصيلة الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية اليوم أنه من بين دول القارة الأكثر تأثرًا بالفيروس جمهورية جنوب إفريقيا، حيث ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى 9420 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بها 186حالة، مقابل 3983 حالة شفاء.وجاءت في المركز الثاني مصر بـ 8964 إصابة مؤكدة، منها 514 وفاة، و 2002 حالة تماثلت للشفاء.// انتهى //02:31ت م0244

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