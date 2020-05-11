السعودية | “سكني”: أكثر من 56 ألف تفاعل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية خلال أسبوع

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان على استمراره في خدمة المواطنين الراغبين كافة في التملك بالإجابة على استفساراتهم من خلال منصاته الرقمية التي سجلّت الأسبوع الماضي أكثر من 56 ألف تفاعل، لتسهيل الحصول على الخيارات السكنية والتمويلية واختصار الوقت والجهد عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، ولزيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -.

وتفاعل مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي بالإجابة على نحو 20 ألف اتصال من المواطنين للاستفسار حول المشروعات والوحدات السكنية والحلول التمويلية، كما عولج عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 2308 معالجات اعتراض ونحو 2554 استفسارا من خلال خدمة “راسلنا” على موقع “سكني”.

فيما سجّل تطبيق “سكني” الأسبوع الماضي 24 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية بمعدل تجاوز 2900 زائر يومياً للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق، إذ يُمكن تطبيق “سكني” التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً وغيرها من الخدمات.

وقام حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” بالإجابة على 7,466 استفسار عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على كافة أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة بمعدل 900 رد يومياً، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة المواطنين كافة وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وخصصت منصّة “سكني” الإلكترونية (sakani.housing.sa) أيقونة “تحدث معي” للإجابة على الأسئلة والاستفسارات كافة حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة بالتحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء، وتستعرض المنصة أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، ويُمكن حجزها إلكترونياً ضمن نحو 76 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والاستفادة من القروض العقارية المدعُومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والمبادرات والخدمات مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري وغيرها.

ويستهدف “سكني” خلال العام الجاري 2020م خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.