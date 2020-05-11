الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/5/11 05:51 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن، الإثنين، محافظة عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35 حالة.
وكانت وزارة الصحة اليمنية قد سجلت،الأحد، 17 إصابة جديدة بالفيروس، بينها حالة وفاة، في 4 محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.
ووفقا للبيان الأحد، تم تسجيل 10 إصابات في مدينة عدن، و3 في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت الواقعة شرقي البلاد، والتي سبق وشهدت اكتشاف أول إصابة في العاشر من أبريل/نيسان الماضي.
وحسب البيان، فقد ارتفعت عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل/نيسان الماضي إلى 51 حالة بينها 8 حالات وفاة، فيما تعافت حالة واحدة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 35 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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